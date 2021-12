Cagliari, in canile non c’è più posto: i cani come Corona attendono un’adozione del cuore

CORONA METICCIA DI 20 MESI VI ASPETTA PER TROVARE UN’ ADOZIONE DEL CUORE.

La Dott.ssa Coppa lancia un appello per incentivare le adozioni dal canile di via Po.

Oggi vi presentiamo Corona è una meticcia di 20 mesi, entrata in canile insieme alla mamma Clyde e ai fratellini Pisolo, Mammolo e Kira quando avevano solo un giorno di vita. La mamma è una cagna molto paurosa e il periodo di socializzazione trascorso forzatamente chiuso in canile durante i mesi di lockdown hanno aggravato il suo carattere non aperto e intraprendente, Corona era la più timida della cucciolata. Corona è una cagna introversa, fa fatica ad accettare eventuali modifiche alla sua routine giornaliera e vive le novità con preoccupazione. L’interazione con le persone la mette in difficoltà perché sebbene desideri stabilire un contatto anche fisico con chi quotidianamente si occupa di lei, la sua indole schiva le consente solo dei fugaci avvicinamenti seguiti da una fase di allontanamento; è più facile interagire con lei in un area limitata a patto che il suo stato d’animo sia sereno in quel momento, altrimenti è schiva anche in box. L’adozione di Corona non è un adozione facile, Corona ha necessità di coltivare il rapporto di fiducia con il potenziale adottante, ci mette del tempo a fidarsi e farsi accarezzare e coinvolgere in attività, ma poi apprezza entrambe le cose, ha solo bisogno di fiducia, del giusto tempo e di non bruciare le tappe. Corona si lega profondamente ai suoi compagni di box ed è possibile per lei una adozione in una famiglia ove sia presente un altro cane, meglio se di pari taglia a dal carattere solido. Corona in seguito alla sterilizzazione è diventata molto vorace: all’atto della somministrazione dei pasti scaccia il suo compagno di box Teo e cerca spesso di rubare anche il suo cibo; qualora l’aspirante adottante abbia già un altro cane, dovrà sorvegliarli durante le fasi di alimentazione per evitare l’insorgere di atteggiamenti competitivi. Corona si cede in adozione già sterilizzata, in possesso di microchip e ciclo vaccinale completo.