Sulla Sardegna arriva l’anticiclone, addio freddo: 20 gradi e caldo

Il rapido peggioramento d’inizio settimana volge al termine. Le condizioni meteo sono in netto miglioramento, permane esclusivamente una residua circolazione dei venti dai quadranti settentrionali ma il forte abbassamento delle temperature e già controbilanciato da un graduale rialzo. Rialzo che nei prossimi giorni sarà ancor più marcato grazie al consolidamento di un robusto campo di Alta Pressione. Alta Pressione che dovrebbe insistere per giorni, grosso modo circa una settimana di bel tempo e quindi un inizio novembre all’insegna del sole. Si potranno formare locali banchi di nebbia e di nubi basse a causa dell’inversione termica notturna, ma tenderanno a diradarsi nelle ore centrali del giorno. Come detto si prospettano temperature superiori alle medie stagionali, difatti le massime potrebbero superare localmente quota 20°C. Leggi la notizia completa sul sito di Meteo Sardegna.