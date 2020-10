Elmas piange una nuova vittima per Covid, muore al Ss. Trinità un 87enne

Elmas piange una nuova vittima legata al Coronavirus. Si tratta di un uomo di ottantasette anni che ai trovava ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Il suo cuore ha cessato di battere oggi, nel corso della mattinata. Un decesso, quindi, già conteggiato nell’ultimo bollettino dell’unità di crisi della Regione, diramato nel pomeriggio. Cordoglio e lacrime in tutta la città guidata dal sindaco Antonio Ena: “Il nostro concittadino era stato ricoverato all’ospedale qualche giorno fa”, spiega il primo cittadino, contattato da Casteddu Online. “Aveva ottantasette anni, non so se avesse altre patologie”. Ena ha anche scritto un post pubblico su Facebook: “Non è mai facile comunicare e aggiornarvi di Covid-19, ma è un mio dovere in questo momento farlo. Oggi Elmas piange un altro concittadino che purtroppo non ce l’ha fatta. Partecipo, a nome della nostra comunità, al dolore di familiari e conoscenti”.

Ena, nello stesso post, fornisce anche un aggiornamento sul totale dei positivi in città: “Una buona notizia, invece è che abbiamo un altro guarito. Attualmente le persone alle prese con il Covid-19 sono quindi 21.Vi ricordo che nelle comunicazioni mi attengo sempre a informazioni ufficiali provenienti dell’Ats, cercando il più possibile di preservare la nostra comunità da paure e ansie e tutelando la privacy dei nostri concittadini interessati. Continuiamo ad essere responsabili e coscienti”.