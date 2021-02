La vittima è Gianmarco De Agostini, trentenne cagliaritano, conosciutissimo soprattutto nel mondo dello sport. Sulcitana, folle corsa contromano: la Focus si schianta con una 500, muore un 30 enne cagliaritano, gravemente ferito un 47enne di Capoterra. Drammatico incidente stradale in tarda mattinata nella strada stradale 195. Un 30enne cagliaritano percorreva la ss 195 diretto verso Cagliari alla guida di una Ford Focus.

Arrivato all’altezza del km 6,500, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso la strada contromano scontrandosi frontalmente con una fiat 500 guidata da un 47enne residente a Capoterra che transitava in senso opposto diretto verso Capoterra. A causa dell’urto di forte entità il conducente della Ford è morto mentre il conducente della Fiat 500 è rimasto ferito in modo grave: è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. Gli agenti della Polizia Locale di Cagliari sono ancora impegnati nelle attività di rilevamento del sinistro.