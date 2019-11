Subbuteo, Cagliari protagonista ai campionati nazionali

Lo scorso fine settimana si è disputato il campionato nazionale a squadre di serie D (girone Centro/Nord) di calcio da tavolo.

La manifestazione si è svolta in Toscana presso Massarosa-Quiesa (Lucca).

Il girone vedeva partecipare 8 squadre, Masterina Sanremo, Subbuteo Club Labronico, Deportivo Maremma, Versilia 2002,

Atletico Pisa, Seagulls Viareggio, Grifo Sombrero e Subbuteo Club Cagliari. Il Subbuteo Club Cagliari arriva primo nel proprio girone, davanti a Masterina Sanremo e alla coppia toscana costituita da Versilia 2002 e Deportivo Maremma.

Queste quattro accedono ai playoff promozione per salire in serie C assieme alle prime quattro squadre dei gironi Nord, Centro/sud e Sud.

Le finali playoff si disputeranno a San Benedetto del Tronto il 18 e 19 Aprile 2020