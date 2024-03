Su Trèmini de susu, S’Eca de s’arena e Terra de Téula ancora al centro dell’attenzione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Gli abitanti de Su Trèmini de susu hanno promosso una raccolta firme, che è stata protocollata in data 14 marzo 2024, in cui chiedono all’amministrazione la messa in sicurezza delle strade ma nulla è stato consegnato” affermano i consiglieri di minoranza Zucca, Picciau, Portas, Cao. Una nuova mozione da parte di “Pauli Monserrato”, “La Svolta”, Movimento 5 Stelle” e “Comunu de Pauli”, i gruppi politici che hanno accolto la segnalazione avanzata dai cittadini residenti

nelle zone di edilizia spontanee. “Vivono tante famiglie che, nonostante abbiano sanato le loro abitazioni, non hanno gli stessi servizi dei loro concittadini. Negli ultimi anni la situazione delle strade è andata peggiorando, la manutenzione ordinaria è stata trascurata e quella straordinaria è ancora nelle promesse elettorali del 2016”. Una situazione che va avanti da anni, “manifestiamo la preoccupazione in merito alla sorte degli abitanti non considerati da questa amministrazione e chiediamo al sindaco se ha intenzione di procedere alla messa in sicurezza e ripristino delle strade delle zone”.