Capoterra – Via Cagliari e strade limitrofe al buio, “rischioso attraversare”. Lampioni e luminarie non si accendono, “abbiamo provato a chiamare il Comune ma non c’è nessun servizio per le emergenze”.

Residenti preoccupati segnalano la situazione che da tre giorni interessa la via Cagliari e le strade limitrofe: “L’assurdita’ e’ che in queste vie sono state installate le luminarie natalizie per dare un pò di calore in queste festività. Ma da più di 3 giorni i lampioni delle strade e le luminarie sono tristemente spente. Molto più grave è l’aspetto sicurezza, anche attraversare la strada è diventato un altissimo rischio” spiega una lettrice di Casteddu Online.