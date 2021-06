Stregati da Cagliari, mille crocieristi a spasso nella città in zona bianca: “Ma i tour saranno blindati”

È la prima nave da crociera che attracca nella Sardegna ritornata bianca, la Costa Smeralda arrivata al porto di Cagliari a mezzogiorno. Più di 2300 passeggeri a bordo, in mille hanno deciso di scendere e visitare Cagliari e Barumini. Tutti negativi al tampone Covid, ovviamente. In caso contrario, infatti, sarebbero rimasti a bordo. Quasi tutti italiani, hanno potuto assaporare qualche ora di libertà “vigilata” nell’Isola delle zero restrizioni e del coprifuoco che non c’è più. Libertà non totale perché, come spiega Cinzia Cincotta, amministratrice delegata dell’agenzia che si è occupata dell’accoglienza e dei tour dei vacanzieri, “i giri che fanno sono sempre blindati, devono evitare qualunque contatto esterno”. E sul fatto che Cagliari sia una meta ambita, pochi dubbi. “Qualche crocierista ha chiesto se si potrà ritardare di un po’ la ripartenza”.