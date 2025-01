Uno sguardo fuori dalla finestra e l’attenzione di Roberta viene catturata da delle “sfere di luci in movimento”. Origini non ben definite, la donna ha quindi ripreso il fenomeno con lo smartphone: un video di oltre un minuto, le luci sono ben visibili, si spostano velocemente, sembrano roteare. Due, precisamente, che si intrecciano nel cielo, una poi svanisce, ma prosegue l’altra nella strana “danza” nel cielo.

Anche altri residenti hanno notato lo stesso fenomeno? Inviateci, in tal caso, le vostre segnalazioni, testimonianze di ciò che avete visto.