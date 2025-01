A distanza di poco più di un anno la comunità piange un altro giovane del paese: rientrava dal lavoro quando sabato, all’alba, ha perso il controllo del mezzo che guidava lungo la provinciale collega Samassi e Serrenti. La corsa è terminata in un campo di carciofi, distrutta la Lancia Y, e la giovane estratta dalle lamiere in condizioni disperate. La corsa in ospedale, ore di attesa strazianti in cui si sperava che le sue condizioni potessero migliorare. Ma così non è stato, purtroppo, Rossella Marongiu è morta.

Tanti i messaggi che, da ieri, sono giunti per ricordare la ragazza, con una foto, in particolare, quella che la ritrae il giorno della laurea, felice e sorridente, con tanti fiori e la corona di alloro in testa, per suggellare quell’indimenticabile momento. “Cara Rossella, è stato bello averti conosciuto e ti ringraziamo per i mille sorrisi che ci hai lasciato” scrive chi conosceva la donna.

Era l’11 novembre quando un altro giovane del paese, sempre di rientro dal lavoro, aveva perso la vita in un incidente stradale, simile a quello di Rossella, lungo la provinciale che collega Serramanna e Sanluri. Aveva 20 anni Cristian Medda, anche lui era uscito fuori strada, fatalmente. E a lui, come per Rossella, che il primo cittadino Gabriele Littera dedica un pensiero: “A nome della comunità esprimo il nostro più profondo dolore ed una enorme tristezza per la scomparsa di Rossella.

Ai suoi familiari e tutti i suoi cari vanno le condoglianze mie e di tutta l’amministrazione comunale.

Siamo increduli che un’altra giovane vita serramannese, dal futuro brillante, impegnata quotidianamente a prendersi cura del prossimo col suo lavoro quotidiano, ci abbia lasciati.

Chi sa terra ti sia lebia Rossella”.