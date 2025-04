L’ordinanza in corso prevede la cattura degli animali selvatici che da tempo sono sempre più frequenti nel territorio. Ma è proprio necessario abbatterli? La domanda viene posta anche da molti cittadini che hanno appreso la disperazione degli ungulati che hanno tentato una fuga estrema per non essere catturati e uccisi. Addirittura a nuoto, verso Torre Grande. “Madri con cuccioli, intere famiglie di cinghiali con i loro cinghialetti, che non possono praticamente stare da nessuna parte, perché agli umani non va bene, vittime della folle prepotenza umana” ha espresso un cittadino.

Parole che hanno raccolto centinaia di consensi e di condivisioni e che mettono alla luce la sensibilità di chi mira a trovare una soluzione alternativa a quella delle doppiette.