Nuoro, addio a Ninnino Sanna: fu sequestrato nel 1986 e liberato dopo una dura prigionia di 148 giorni grazie a un amico che si era offerto come emissario.

La famiglia al posto dei fiori ha chiesto di offrire donazioni all’Opera San Francesco. Si è spento in silenzio l’uomo che fece i conti con la dura realtà dei sequestri: mesi di inferni, raccontò, che rimasero scolpiti nella sua memoria per sempre. Era direttore dell’Ispettorato Agrario di Nuoro, venne rapito a “Locula”, presso Nuoro, all’una del mattino il 14 settembre 1986 per essere rilasciato nelle campagne di Dorgali il 12 febbraio del 1987.

Sono la moglie Nicole, i figli e i nipoti che oggi lo piangono e che lo accompagneranno durante l’ultimo viaggio che si terrà questo pomeriggio.