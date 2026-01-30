Ancora segnalazioni sullo stato critico delle strade a Pirri. A far sentire la propria voce è Gianluca, residente della zona, che ha realizzato un video per documentare la situazione definita “ridicola” di via Santa Maria Chiara, una delle arterie principali del quartiere.

Nel filmato, girato nel tratto antistante la farmacia, si vedono chiaramente buche, asfalto sconnesso e una carreggiata ormai compromessa. Una condizione che, secondo il residente, rende difficile e pericolosa la circolazione quotidiana, soprattutto considerando che si tratta di una strada fondamentale e priva di reali alternative per raggiungere alcune zone di Pirri.

Ma il problema non si limita a quel punto. “La situazione peggiora andando avanti, nella zona del distributore IP, dove la strada è nelle stesse condizioni, se non peggio”, racconta Gianluca. Il degrado, però, si estende anche ad altre vie vicine: via Su Planu e l’angolo con via Balilla vengono descritte come strade disastrate e abbandonate a se stesse.

Una denuncia che riporta l’attenzione su un problema ormai cronico per molti residenti di Pirri, costretti ogni giorno a fare i conti con buche, avvallamenti e manti stradali deteriorati, con inevitabili rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni.