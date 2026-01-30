Allerta meteo arancione per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, a Cagliari. Il Comune ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, dei parchi, delle aree verdi e dei cimiteri.

Il provvedimento è stato deciso dal Centro Operativo Comunale (COC) in relazione alle condizioni dei suoli, già fortemente compromesse dalle precedenti allerte meteo, e con l’obiettivo di limitare gli spostamenti in ingresso e in uscita dalla città.

Inoltre, il parcheggio della piscina comunale di Terramaini sarà interamente riservato ai veicoli dei residenti delle zone della Municipalità di Pirri maggiormente soggette ad allagamenti.

L’amministrazione comunale invita tutte le cittadine e i cittadini ad adottare comportamenti prudenti e misure di auto-protezione, evitando spostamenti non necessari e prestando la massima attenzione nelle aree a rischio.