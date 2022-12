Stop a parcheggiatori abusivi e mendicanti in centro e niente birretta in piazza a Cagliari: primo via libera

C’è il primo via libera al regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana. Questa mattina è arrivato l’ok della commissione Sicurezza. Ora mancano quello della commissione Statuto e il voto definitivo in consiglio comunale che potrebbe arrivare già domani sera. E dopodiché le nuove norme coi divieti sui panni stesi e i daspo sui parcheggiatori abusivi e i cafoni della malamovida entrerà immediatamente in vigore.

“Cagliari è cambiata negli ultimi tempi e questo Regolamento vuole essere il frutto dell’evoluzione dell’era moderna per una città più sicura”, ha dichiarato il presidente della commissione Marcello Polastri, “questo regolamento comunale che mira a scoraggiare atteggiamenti dannosi per la città e a far meglio capire che se tutti ci comportiamo in un certo modo, viviamo meglio, e la città sarà più pulita, vivibile, sicura”.

Le norme. Dal divieto dei bivacchi a dell’accattonaggio, passando per il divieto di vendita di materiali per strada in modo insistente frapponendosi tra sportello e abitacolo dei mezzi in fase di parcheggio. Ma anche dall’introduzione del daspo per chi persevera nel disturbare e oltraggiare la città, al divieto di bere alcolici e superalcolici per strada o in piazza, se non seduti nei tavoli delle attività commerciali. “Con lo strumento del daspo (nato per le manifestazioni sportive)”, aggiunge Polastri, “certi fenomeni dei parcheggiatori abusivi che talvolta minacciano chi si appresta a sostare senza cedere al ricatto dell’elemosina in denaro, dovranno essere regolati”.

L’emendamento a firma della commissione, introduce per tutto l’anno il divieto di fumare e di portare oggetti monouso nelle spiagge cittadine, sia nel periodo estivo che invernale. Il regolamento pone altri stop a cattive abitudini: “Basta con l’utilizzo smodato di materiali esplodenti o pirotecnici tutto l’anno”, aggiunge Polastri, “perché non è solo a Capodanno, ad esempio per misteriose ricorrenze, che animali e volatili muoiono di crepacuore con certi scoppi, perché tutti ormai sappiamo che i botti festeggerebbero finanche l’arrivo di certe sostanze”.

Il regolamento sicurezza e il suo mega emendamento pone l’accento su altre criticità della città di Cagliari. Tra tutte il divieto di abbandono dei rifiuti accanto ai cesti porta rifiuti, passando anche dall’individuazione di 24 “zone rosse”. “Siano esse piazze, stazioni, cimiteri, luoghi di culto, edifici di pregio, ospedali, questura, in generale le zone nelle quali c’è maggiore afflusso di persone”, prosegue Poalstri, “aree cittadine da rendere maggiormente vivibili all’insegna della tranquillità, come ad esempio il centro storico e in particolare il quartiere Marina. Chi si macchia di comportamenti contro il Regolamento in certe zone della città, dovrà per forza di cose essere allontanato da quei luoghi.”, aggiunge, “in violazione a questo obbligo, oltre alla sanzione pecuniaria, scatta infatti anche l’allontanamento fisico del soggetto, in un’attività coordinata dalla Questura.

Oggi è un giorno importante – ha concluso Polastri – perché ha prevalso la necessità di tutelare la fruibilità della città da parte di tutti. Mi spiace che dopo aver teso la mano all’opposizione, dopo aver ascoltato e apportato alcune modifiche da essa proposte, alcuni colleghi abbiano votato contro. Il torto è stato fatto alla città, ma probabilmente andremo avanti compatti con un voto contro la mala-movida e contro chi non ama Cagliari quando la deturpa”. Spetterà alla Polizia Locale, alla quale daremo uno strumento operativo, far rispettare le regole stabilite dallo stesso per dare sicurezza e serenità ai cagliaritani che sapranno di poter vivere in un ambiente pubblico controllato. Ma, ancor prima, la votazione nell’aula consiliare a Palazzo Bacaredda”.

L’opposizione ha votato contro il provvedimento. “Senza controlli il pugno di ferro è inutile”, spiega Marco Benucci, Progressisti, “è troppo proibizionista e oltretutto colpisce le persone che vivono in condizioni svantaggiate. È rimasto in piedi sia il divieto di stendere i panni, sia quello della birretta in piazza. La coca cola si può bere, ma la birra no: non si capisce perché. Questo penalizza lo street food. Per quanto riguarda i parcheggiatori o l’elemosina esiste già la sanzione per la molestia. Stupisce che chi si proclama uomo di Dio vada a colpire la carità”.