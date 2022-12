Meteo Casteddu, sulla Sardegna picchi di 20 gradi ma arrivano nuvole e acquazzoni

le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per martedì 13 dicembre. Una forte densità nuvolosa raggiungerà la Sardegna nella giornata di domani, dove si verificheranno acquazzoni e temporali nel corso della serata. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo nello specifico con gli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite. La nuvolosità si intensificherà. In serata sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Durante la notte si verificheranno precipitazioni con 6 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Passiamo nuovamente a 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà molto nuvoloso con qualche breve schiarita durante il pomeriggio. Durante la serata sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C: I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Durante la notte sono previsti 9 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Sudovest, al pomeriggio da Ovest. L’intera isola sarà dunque sotto la pioggia, una pioggerella leggera molto utile alla natura. Le temperature saranno miti, soprattutto nella provincia di Cagliari. Continueremo ad aggiornarvi con le previsioni di Meteo Casteddu tutti i giorni su Radio Casteddu Online alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.