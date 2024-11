Stipendi bassi, sanità in ginocchio e poco lavoro: in migliaia in piazza a Cagliari per lo sciopero generale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Migliaia di persone al corteo regionale che ha attraversato le strade di Cagliari, in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo. I due sindacati chiedono modifiche sostanziali alla legge di bilancio, con l’obiettivo di aumentare salari e pensioni, finanziare la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici, e rilanciare le politiche industriali.

Lo sciopero, della durata di 8 ore, ha coinvolto i lavoratori di tutti i settori, sia pubblici che privati, ad eccezione del trasporto pubblico, che ha visto un’astensione dal lavoro limitata a 4 ore, a causa della precettazione disposta dal ministro Matteo Salvini. I servizi ferroviari sono stati esclusi dalla protesta.

Secondo i primi dati forniti da Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt, l’adesione allo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale in Sardegna è stata altissima, con una media di adesioni pari al 70%. A partire dalle 10, ha preso il via anche lo sciopero del comparto aereo, con le prime cancellazioni di voli in partenza e in arrivo dai principali scali sardi. Situazione simile nel trasporto marittimo, con le isole minori La Maddalena e Carloforte che hanno registrato un’adesione con punte del 70%.

In piazza a Cagliari, tra i manifestanti, anche i rappresentanti dei pensionati.

Anche Fausto Durante, segretario regionale della Cgil Sardegna, ha criticato duramente la manovra del governo, definendola insufficiente e inadeguata. “L’Italia non è il Paese delle meraviglie che il governo vuole dipingere. I salari sono troppo bassi, le pensioni, in particolare in Sardegna, sono tra le più basse d’Italia. Inoltre, assistiamo a un aumento delle persone in cassa integrazione e a un peggioramento dei principali indicatori macroeconomici.”

Lo sciopero generale di oggi rappresenta un forte segnale di protesta contro le scelte economiche del governo, che, secondo i sindacati, non rispondono alle esigenze dei lavoratori e dei pensionati italiani.