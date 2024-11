Addio a Ciccio Tornello, storico capo villaggio al Tanka Village di Villasimius

Addio a Ciccio Tornello, storico capo villaggio presso il Tanka Village a Villasimius: una malattia lo ha portato via, aveva 45 anni. Conosciutissimo nel mondo del turismo in Sardegna, in Sicilia per la fede, a Grammichele, provincia di Catania, il suo luogo d’origine, è stato proclamato il lutto cittadino. Animatore ma non solo: un punto di riferimento per tanti, a Cagliari come nel litorale di Villasimius dove l’intrattenimento, durante le giornate di vacanza e relax, era affidato a lui. Una perdita per le due isole principali di Italia, “un grande piacere averti conosciuto” ha espresso il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì. Cattolico, nel suo paese era sempre legato a quella devozione pura, autentica a tal punto che il sindaco del Comune ha indetto il lutto cittadino. Tanti i messaggi di cordoglio che da ieri si susseguono per Francesco Tornello: “Lì sono nate amicizie e legami che resteranno per sempre indelebili. Così come resterà indelebile il tuo ricordo nel mio cuore. Saluta i santi patroni….e magari, davanti a Lei, non gridare subito w Maria…un po di garbo dai” ricorda in sua memoria un amico.