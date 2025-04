Nuova aggressione sabato notte nel quartiere di Stampace, la terza in un mese. E stamattina persino un tentato omicidio: un 19enne è stato fermato dai carabiniere dopo avere investito un rivale con l’auto

Ancora una volta la tragedia sfiorata è avvenuta nell’angolo tra Via Mameli e Via Caprera, dove alle quattro di mattina ambulanza e carabinieri si sono recati per soccorrere la vittima che è stata brutalmente malmenata. I militari stanno visionando le telecamere per chiarire la dinamica e capire meglio i dettagli dell’aggressione.