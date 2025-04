La piaga dei graffiti continua ad imperversare in città, ecco la situazione nel quartiere Castello. C’è chi propone multe, chi invece supporta l’idea della rieducazione. Una cosa è certa, i cittadini si sono stancati di vedere la città e i suoi luoghi più rappresentativi imbrattati dai graffiti.

A tal proposito il consigliere comunale Giuseppe Farris ha proposto una mozione, con il fine di coinvolgere il Comune in prima persona nella battaglia contro questi atti vandalici. Modificare il regolamento di Polizia Urbana, introdurre il divieto di vendita di bombolette spray ai minori di 18 anni, salvo esigenze lavorative o scolastiche. Percorsi educativi e di giustizia riparativa per minori, includendo i servizi sociali e le scuole per segnalare i casi a rischio e attivare percorsi di recupero.

Queste sono solo alcune delle proposte della mozione che attendono risposte concrete.