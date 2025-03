Residenti esausti, si chiede al prefetto “che convochi ancora un tavolo sull’ordine e la sicurezza che chiami in causa tutti gli attori principali, per gestire una situazione che purtroppo non ha più controllo”.

Le immagini parlano chiaro e riferiscono di una situazione che si presenta troppo spesso a chi vive a Stampace, “il quartiere storico più grande della città, Stampace che ha piazza del Carmine, tra le più belle dell’Isola; Stampace e le sue chiese stupende, Stampace, che accoglie, integra”. Descrive così Adolfo Costa la “sua” “Stampace, che è in mano dei villani, della modista che diventa mala movida nei week end; Stampace infestata da violenti ubriachi e da fatti di sangue sempre più gravi e all’ordine dei week end.

Stampace dove i locali di alcuni non chiudono mai e favoriscono frastuono, vandalismo e sciagure”.

Il presidente di Stampace, Adolfo Costa, chiede al Prefetto, “persona attenta e scrupolosa, che convochi ancora un tavolo sull’ordine e la sicurezza che chiami in causa tutti gli attori principali, per gestire una situazione che purtroppo non ha più controllo e che avvilisce un quartiere, i suoi residenti, le attività produttive virtuose ( e sono tante ), e gli avventori anche loro tanti sono virtuosi del week end. Diciamo basta all’inciviltà e al sopruso”.