Va a casa dell’ex moglie e la minaccia con un fucile subacqueo, stalker arrestato a Quartu

Ieri mattina gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo 52 anni, autore di atti persecutori e minacce di cui era vittima la sua ex moglie.

La donna nei giorni precedenti aveva presentato querela nei confronti del suo ex marito, a cause delle continue vessazioni e minacce subite: l’uomo spesso si appostava nei pressi dell’abitazione e del posto di lavoro della vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, a causa del timore per la sua incolumità.

L’ultimo episodio è avvenuto all’alba di ieri mattina, quando l’uomo si è presentato nuovamente a casa dell’ ex moglie e, bussando insistentemente alla sua porta, ha cominciato ad insultarla e minacciarla, brandendo un fucile subacqueo privo di fiocina. La donna, impaurita, ha chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato che hanno tempestivamente fermato e tratto in arresto l’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta.