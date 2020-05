Spostamenti tra Regioni forse già dal primo giugno, i sardi potrebbero tornare a circolare liberamente nella penisola. Si decide il prossimo 15 maggio, e dipenderà tutto da una serie di importanti parametri di monitoraggio. Intanto Solinas a “Un giorno da pecora”in Rai ipotizza: i primi turisti in Sardegna potrebbero arrivare già a metà giugno. Una situazione in costante evoluzione, col ministro Boccia che avverte: “Riaprire già il primo giugno gli spostamenti tra le Regioni? Solo se si tratterà di regioni con basso rischio di contagi”.

E sarà importante appunto ottimizzare i sistemi, i parametri necessari per limitare al massimo nuovi contagi del virus e provare a salvare almeno il turismo tra italiani: bisognerà avere tutto tracciato, dagli accertamenti diagnostici alla presenza di eventuali positivi, dai numeri nelle strutture sanitarie al fatidico codice Rt, oltre il quale non si scappa. Col via libera sarà consentito spostarsi nelle seconde case anche nelle altre Regioni e muoversi senza i comprovati motivi di lavoro, salute e urgenza che sono attualmente in vigore. da decidere soltanto la data, se sarà cioè davvero dal primo giugno o dal 15 per gli arrivi in Sardegna, come ha ipotizzato oggi Solinas in Rai.