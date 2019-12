Sport e solidarietà, parata di super ospiti al Natale Rossoblù: c’è anche Caterina Murino

Una serata all’insegna dello sport e della solidarietà. Un grande evento, giunto alla sua seconda edizione, che sarà una cerimonia di premiazione per gli sportivi sardi che si sono distinti a livello internazionale. Sarà questo il grande spettacolo del “Natale Rossoblù”, giunto alla sua seconda edizione, che si svolgerà lunedì 23 dicembre al Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari, con ingresso lato CONI.

Evento anche nel 2019 dedicato allo sport, alla Sardegna, ma soprattutto alla solidarietà, è stato ideato e creato dalla 11 Sport & Travel in collaborazione con il Centro Coordinamento Cagliari Club, che sostengono i colori Rossoblù e non si dimenticano di essere solidali con chi soffre. L’intero incasso dei biglietti andrà infatti in beneficenza al Team Solidale Onlus. Negli 800 mq del foyer del Palazzo dei Congressi saranno presenti imprese artigiane ed enogastronomiche isolane, che potranno presentare le loro eccellenze al pubblico del Natale Rossoblù.

La serata, che avrà inizio alle 19.00 in punto e preceduto da un aperitivo di benvenuto (che sarà un vero spettacolo emozionale), vedrà sul palco il mondo dello sport, ma anche della letteratura e della musica, tutto rigorosamente targato quattro mori. Il programma e l’elenco degli ospiti è vario e ricchissimo: ci saranno le Lucido Sottile, Walter Rebel, Caterina Murino, l’ex presidente del Cagliari Tonino Orrù, Stefano Arrica e i premiati dell’edizione 2018 Stefano Oppo (il campione canoista) e il già premio Campiello Gesuino Nemus per una serata-evento da ricordare.

Tra gli invitati d’onore l’organizzazione aveva anche previsto anche Gigi Riva, ma che per motivi personali non sarà presente.

Sul palco della Fiera verranno consegnati anche tre premi speciali: lo scrittore Francesco Abate, i Tazenda e Luna Rossa. A condurre la serata ci saranno i giornalisti Fabrizio Serra insieme alla bellissima Eleonora Boi, già volto-Mediaset nota in tutta Italia e tifosissima del Cagliari.