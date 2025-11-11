Dramma familiare a Mogliano Veneto. I fatti risalgono allo scorso 5 novembre ma sono stati resi noti in queste ore. Un uomo di 45 anni si è scagliato contro il padre al culmine di una lite, spingendolo giù dal balcone. È stato lo stesso 45enne a chiamare i soccorritori.

Il 78enne si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Ca’ Foncello di Treviso in gravi condizioni.

Come riporta Il Corriere Veneto, i problemi in casa c’erano ormai da diverso tempo, legati prevalentemente a motivi economici. Un aspetto importante che lo stesso 45enne avrebbe raccontato a chi. Sembra che fu proprio il padre a volere che il figlio tornasse a casa con lui, nonostante i problemi psichici per i quali era in cura. ha soccorso il padre.

Ora l’uomo si trova ricoverato nel reparto di psichiatria.