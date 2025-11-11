Nuovo asfalto nella zona di via dei Conversi, interventi a partire da mercoledì 12 novembre.

A partire da domani, mercoledì 12 novembre, e per i successivi cinque giorni lavorativi la zona di via dei Conversi sarà interessata da lavori di bitumatura.

I tratti interessati saranno le bretelle di immissione da e per l’asse mediano, la rampa di uscita dall’asse mediano verso la rotonda di via Is Guadazzonis-via Fleming, con i lavori previsti per giovedì 13 novembre, e la stessa rotatoria.

Il traffico sarà regolato da movieri e apposita segnaletica: gli interventi procederanno per tratti garantendo la circolazione ed evitando gli orari di maggiore transito veicolare come quelli di ingresso nelle scuole e negli uffici.