Capoterra, ragazzino rischia di essere travolto sulle strisce pedonali dopo la discesa dal bus: “Chi di dovere intervenga per la messa in sicurezza, prima che possa succedere una disgrazia”. È avvenuto ieri lungo la 195, il tratto interessato è quello che congiunge le lottizzazioni: gli attraversamenti pedonali sono senza illuminazione, poco visibili. Per cittadini e residenti è sempre un rischio a causa della scarsa visibilità. La segnalazione giunge da una residente che ieri ha assistito all’investimento evitato di un ragazzino che ha attraversato sulle strisce pedonali dopo esser sceso dal pullman: “Ero dietro una macchina fronte Picciau, direzione Frutti d’Oro, ha rischiato di essere brutalmente investito dalla macchina che mi precedeva. Questo non perché l’auto andasse ad alta velocità, ma per la scarsa visibilità che si ha su questi attraversamenti pedonali. Le luci dei cartelli di attraversamento sono spente”.

La donna ha affrontato la problematica pubblicamente con la speranza che l’appello per una sicurezza stradale possa giungere alle istituzioni di competenza al fine di una celere risoluzione della problematica.

“Basta poco, prendiamoci cura di questo tratto stradale tutto l’anno”.