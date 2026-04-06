Pasqua con il sole e temperature da inizio estate: per la Sardegna un ponte da record tra spiagge affollate, agriturismi pieni e primi bagni della stagione, con le temperature oltre i 25 gradi in molte zone dell’isola, con punte vicine ai 28 nelle aree interne.

Dal Poetto a Chia, da Villasimius a La Pelosa, giornate da piena estate spingono migliaia di sardi a organizzare gite fuori porta, picnic e pranzi negli agriturismi, che registrano prenotazioni altissime per Pasqua e Pasquetta. Bene anche hotel, b&b e case vacanza, soprattutto nelle località costiere. Cagliari è già piena di turisti che curiosano fra le strade del centro per poi spingersi fino al mare a godere del sole e persino azzardare i primi bagni.

A trainare il boom è soprattutto il traffico aereo. I tre aeroporti sardi prevedono circa 170mila passeggeri tra arrivi e partenze nel ponte pasquale, uno dei migliori risultati degli ultimi anni.

Cagliari si conferma lo scalo principale dell’isola, con 80mila viaggiatori attesi e oltre 530 voli programmati. Solo nei primi tre mesi del 2026 l’aeroporto ha registrato 825mila passeggeri, in crescita del 3,4% rispetto allo scorso anno, con un aumento dell’11,4% dei flussi internazionali.

Numeri positivi anche per Alghero, che stima oltre 36mila passeggeri, e per Olbia, dove sono attesi più di 54mila viaggiatori.

Il clima favorevole e il forte aumento degli arrivi confermano un avvio di stagione molto positivo, con la Sardegna già lanciata verso un’estate da record.