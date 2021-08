Sparito nelle montagne del Supramonte da 5 giorni, allerta massima: “Chi ha visto Claudio Aresu?”

Ha un volto, utile per le ricerche, il 46enne sparito da cinque giorni nella zona del Supramonte di Baunei, a Cala Mariolu. Claudio Aresu, di Cagliari: ecco chi stanno cercando, da giorni, i soccorritori del soccorso alpino e speleologico della Sardegna: “Il suo percorso prevedeva il raggiungimento di Cala Mariolu domenica 22 agosto, la cosa è confermata da un suo post sul profilo Facebopk, le notizie sono che ha dormito in spiaggia o nei suoi pressi e il lunedì 23 dovrebbe essere risalito per raggiungere nuovamente la sua auto. Non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì. Il suo nome è Claudio Aresu. Chiediamo a chiunque l’avesse avvistato nei due giorni interessati (o successivi) di contattarci per darci elementi utili al suo ritrovamento”.

Le ricerche, sinora, sono state infruttuose. La speranza di tutti è che l’uomo, magari, abbia trovato un riparo da qualche parte, lungo la costa.