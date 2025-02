Almeno dieci morti in una scuola per adulti in Svezia.

La sparatoria è avvenuta a Orebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Il presunto autore dell’assalto si sarebbe sparato, secondo quanto riporta ‘Expressen’.

La polizia svedese ha confermato in una nuova conferenza stampa che almeno 10 persone sono morte nella sparatoria. La polizia sta identificando le vittime. Lo ha affermato Roberto Eid Forest, capo del distretto di polizia di Orebro, come riportano i media svedesi. E’ morto anche l’attentatore.

Durante la sparatoria alcune parti della scuola sono state evacuate e le persone si sono rifugiate negli edifici vicini. “Le notizie di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e segue da vicino gli sviluppi”, ha dichiarato in un primo momento il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer all’agenzia di stampa svedese TT.