Salvato un uomo di 80 anni mentre la sua casa nelle campagne di Assemini andava a fuoco. Solo per miracolo non sono esplose le bombole di gas gpl presenti nella struttura. L’intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa in un’area di campagna nei pressi della strada provinciale 2, nel territorio del comune di Assemini: la chiamata di soccorso è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco attraverso il Nue 112 che ha tempestivamente attivato due squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari che con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento l’incendio localizzando tra le fiamme anche alcune bombole di gpl, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause che possono aver scaturito l’incendio che ha coinvolto interamente la struttura. Un uomo di ottanta anni si trovava all’interno della struttura, è stato soccorso e trasportato in ospedale con un’ambulanza dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza per una serie di controlli medici, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.