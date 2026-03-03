USB esprime la massima preoccupazione e una profonda indignazione per il gravissimo episodio avvenuto a Cagliari, nell’area di piazza San Michele Arcangelo protettore del quartiere, dove tre autobus CTM in servizio sono stati colpiti da presunti spari. “I vetri esplosi, il panico a bordo e il rischio corso da lavoratori e cittadini mostrano una situazione che non può essere liquidata come semplice vandalismo, ma che richiama l’attenzione su un livello di pericolo che riguarda l’intera città. Pur senza voler creare allarmismi o alimentare narrazioni distorte – spiega Andrea Cois Rappresentante Territoriale USB Lavoro Privato – Trasporto Pubblico Locale – è necessario ricordare che ogni giorno sugli autobus viaggiano lavoratori , studenti, famiglie, anziani e persone fragili. Colpire un mezzo del trasporto pubblico significa colpire loro, significa colpire la città, significa mettere a rischio un servizio essenziale garantito da personale che opera con professionalità, spesso in condizioni già difficili.

Un’azione di questo tipo, se confermata, rappresenta un vero attentato alla sicurezza collettiva e richiama dinamiche che il nostro Paese ha già conosciuto e che, purtroppo, tornano a manifestarsi con inquietante frequenza. È un segnale che non può essere ignorato e che richiede risposte immediate e non più rinviabili. USB chiede alle istituzioni competenti una presenza stabile, visibile e continuativa nelle aree più

critiche, l’apertura urgente di un tavolo permanente con Prefettura, Comune e CTM per definire misure strutturali di prevenzione, l’adozione di sistemi di protezione realmente efficaci per il personale di guida e un riconoscimento formale e concreto delle condizioni di rischio cui lavoratrici e lavoratori del TPL sono

quotidianamente esposti.

La sicurezza del trasporto pubblico riguarda tutti, perché su quegli autobus ogni giorno salgono le persone che fanno parte della nostra vita: familiari, amici, vicini di casa. In un quartiere come piazza San Michele Arcangelo, dove ci si conosce anche senza dirlo, un gesto che mette in pericolo un autobus può ferire proprio chi amiamo. Per questo è importante che istituzioni, azienda, lavoratori e cittadini ritrovino insieme un senso di responsabilità condivisa, per costruire un ambiente più sicuro, più rispettoso e più umano per tutta la comunità”.