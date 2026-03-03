Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, durante un normale controllo a Cagliari, una pattuglia della Polizia Locale ha notato in piazza Garibaldi due ragazzi che camminavano con passo veloce e che alla vista degli agenti si sono divisi prendendo direzioni diverse. Insospettiti dal loro atteggiamento, gli agenti, a bordo del motoveicolo di servizio, li hanno seguiti a distanza. Uno dei giovani si è liberato in maniera furtiva di un giubbotto successivamente risultato rubato da una attività commerciale di via Manno. Immediatamente fermato, il giovane, 19 anni, non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza dell’indumento. Al controllo, finalizzato alla ricerca di altra eventuale refurtiva, è stata trovata una sostanza successivamente risultata di natura stupefacente di tipo hashish. Il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato presso il gabinetto scientifico della Questura per il fotosegnalamento e denunciata per furto e detenzione di stupefacenti.