Le recenti piogge hanno danneggiato il manto stradale, creando insidie pericolose: numerose sono le segnalazioni giunte da parte degli automobilisti che hanno dovuto fare i conti con ruote bucate e cerchioni danneggiati.

“Vi prego di moderare la velocità e aumentare la distanza di sicurezza: l’asfalto nei tratti di cantiere è attualmente molto irregolare” raccomanda Boi che aggiorna sulla situazione della Carlo Felice.

“Cantieri: restringimenti attivi zona Villagreca (+10 min di percorrenza nelle ore di punta).

Lavori Notturni: possibili brevi stop tra le 22:00 e le 05:00 per nuova segnaletica”. Entro maggio la strada, come assicura Anas, verrà completata.