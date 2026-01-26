Dramma nel tardo pomeriggio di oggi a Milano. Un ragazzo di 20 anni è morto nel corso di una sparatoria in via Giuseppe Impastato a Milano.

Stando a quanto si apprende, la zona è luogo di pusher e tossicodipendenti. A colpire il giovane sarebbe stato un agente della polizia in borghese che insieme ad altri colleghi stava effettuando un sopralluogo di routine nella zona. Il giovane, incrociati gli agenti, avrebbe estratto una pistola e a quel punto hanno reagito sparando. Purtroppo il 20enne, nonostante l’intervento del 118, è morto poco dopo. Sul posto si sono recati anche gli agenti della scientifica per verificare anche se l’arma impugnata dal ragazzo fosse a salve o meno.