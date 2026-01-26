Sara da Macomer ad Affari Tuoi con il papà Sandro: porta a casa 60 mila euro, un’offerta generosa che ha colto al volo. Ma nel suo pacco c’erano ben 300 mila euro.

Un inizio con il botto, la giovane donna come primo pacco sceglie quello contenente lo zero ma i successivi si portano via 350 mila euro in tre tiri. Pacco dopo pacco, trova anche quello “ballerino” con la cagliaritana Martina Miliddi che si è esibita in uno sketch che ha strappato applausi e consensi.

Negli ultimi tre pacchi Sara ha conservato 20 euro, 15 mila e 300 mila euro ma è andata sul sicuro e ha accettato l’offerta del Dottore di 60 mila euro.

Un bel bottino insomma, chi si accontenta gode.