Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 2 7 Gennaio L'indebolimento dell'alta pressione favorirà nell'isola l'ingresso di correnti più umide che determineranno un rapido aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornate e piogge in serata. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti dal pomeriggio e deboli piogge in serata. E' previst o 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud est , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata . Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tes i al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Sud per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 5 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud est , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti nel pomeriggio e deboli piogge in serata. Sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest- Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un martedì nuvoloso e ventoso , con deboli piogge dal pomeriggio e temperature in diminuzione specialmente le minime. Si raggiungeranno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba