Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 27 Gennaio L'indebolimento dell'alta pressione favorirà nell'isola l'ingresso di correnti più umide che determineranno un rapido aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornate e piogge in serata. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti dal pomeriggio e deboli piogge in serata. E' previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 6°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Sud per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti nel pomeriggio e deboli piogge in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 3°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un martedì nuvoloso e ventoso, con deboli piogge dal pomeriggio e temperature in diminuzione specialmente le minime. Si raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba