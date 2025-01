Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, mentre transitavano nella zona di piazza del Carmine, sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto di due uomini. Alla vista degli agenti che si avvicinavano per un controllo, uno dei due ha iniziato a correre lanciando qualcosa sotto un veicolo in sosta mentre il secondo non ha opposto alcuna resistenza. L’uomo in fuga è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Nel frattempo è stato recuperato ciò di cui il fuggitivo si era sbarazzato, una decina di involucri contenenti dosi di stupefacente. I due uomini, giovani di nazionalità senegalese, sono stati accompagnati presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Cagliari per l’identificazione. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta ad analisi presso i laboratori della stessa Polizia Scientifica e risultava positiva al narcotest (hashish). L’uomo sorpreso a cedere la sostanza stupefacente, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, è stato così denunciato a piede libero. Durante l’operazione un agente è rimasto ferito, ne avrà per 10 giorni.