Grazie alla vendita di cappellini, magliette e felpe, un bell’importo è stato racimolato e consegnato ai vertici della clinica pediatrica.

La solidarietà corre dietro a un pallone, quello da calcio in questo caso, che ha permesso di contribuire al benessere dei piccoli pazienti, quelli che sfidano ogni giorno le malattie, contro le quali combattono. Piccoli gesti che fanno però la differenza, ed è così che ieri è stata effettuata la consegna ufficiale del ricavato che ha messo in campo decine di persone in nome della solidarietà e della comunità.

“Sono stati mesi intensi tra ordini, stampe e consegne ma siamo orgogliosi e soddisfatti di aver superato il ricavato di due anni fa, Ora prossimo step acquisto e consegna di ciò che più occorre al presidio ospedaliero per il continuo svolgimento regolare delle attività”. Un ringraziamento alla società (Luca Bobo e Ale) “per avermi appoggiato nel progetto ed essermi sempre stati vicini e teniamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a fare gol, il gol per i bambini che stanno vivendo l’esperienza dell’ospedale” spiega il DS Stefano Siddi, ideatore promotore dell’iniziativa.