Elmas, con Ikea150 posti di lavoro, 90 sono le nuove assunzioni: l’82% sono sardi, di Elmas e hinterland, ma anche chi lavorava nelle sedi oltremare è potuto rientrare così nell’isola. Una boccata d’ossigeno per un territorio dove la crisi occupazionale è pane quotidiano: solo con il mega store “tutto per la casa” questi sono i numeri, che aumenteranno con l’apertura di tutti gli altri negozi, circa 40, e i bar e i punti ristoro presenti in tutto il centro commerciale. “Da 10 anni non aprivamo un punto vendita – spiegano i vertici aziendali – abbiamo deciso di investire in Sardegna, qui a Elmas precisamente, e partecipare alla realizzazione di un indotto che creerà posti di lavoro”.

Domani aprirà ufficialmente i battenti con il taglio del nastro da parte delle autorità locali: 15 mila e 500 metri quadrati distribuiti su due piani e un angolo dedicato al riciclo, alla sostenibilità, dove i mobili usati possono trovare una seconda vita. Area food e terrazza all’aperto fanno parte dell’ampio percorso che accoglierà i visitatori e, entro i prossimi mesi, tutti gli altri punti vendita saranno pronti per l’apertura del polo commerciale più grande della Sardegna, a due passi dall’aeroporto e dalla stazione dei treni.

La viabilità: tante le interlocuzioni per raggiungere un accordo capace a soddisfare il grande flusso di avventori che sono previsti soprattutto i primi mesi. Per chi arriverà in macchina al Fass Shopping Center, la deviazione è prima di arrivare all’aeroporto: facile da raggiungere, il maxi parcheggio da 1800 posti dovrebbe far defluire il traffico agevolmente. Per chi vorrà servirsi dei mezzi pubblici, entro la primavera sarà pronto il collegamento direttamente dalla stazione dei treni: “Noi rimborseremo il biglietto a chi usufruirà del trasporto pubblico, è una nostra prassi per incentivare il traffico ecosostenibile”.

Per chi arriverà, invece, dall’aeroporto, il collegamento sarà diretto attraverso un ponte che, presto, verrà aperto al traffico veicolare.