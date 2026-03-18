Elmas, con Ikea150 posti di lavoro, 90 sono le nuove assunzioni: l’82% sono sardi, di Elmas e hinterland, ma anche chi lavorava nelle sedi oltremare è potuto rientrare così nell’isola. Una boccata d’ossigeno per un territorio dove la crisi occupazionale è pane quotidiano: solo con il mega store “tutto per la casa” questi sono i numeri, che aumenteranno con l’apertura di tutti gli altri negozi, circa 40, e i bar e i punti ristoro presenti in tutto il centro commerciale. “Da 10 anni non aprivamo un punto vendita – spiegano i vertici aziendali – abbiamo deciso di investire in Sardegna, qui a Elmas precisamente, e partecipare alla realizzazione di un indotto che creerà posti di lavoro”.
Domani aprirà ufficialmente i battenti con il taglio del nastro da parte delle autorità locali: 15 mila e 500 metri quadrati distribuiti su due piani e un angolo dedicato al riciclo, alla sostenibilità, dove i mobili usati possono trovare una seconda vita. Area food e terrazza all’aperto fanno parte dell’ampio percorso che accoglierà i visitatori e, entro i prossimi mesi, tutti gli altri punti vendita saranno pronti per l’apertura del polo commerciale più grande della Sardegna, a due passi dall’aeroporto e dalla stazione dei treni.
Per chi arriverà, invece, dall’aeroporto, il collegamento sarà diretto attraverso un ponte che, presto, verrà aperto al traffico veicolare.