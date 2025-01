I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno tratto in arresto, in zona piazza Giovanni XXIII, un uomo di nazionalità italiana, 56 anni, trovato in possesso di 97 grammi di marijuana, suddivisi in diverse dosi, di un bilancino di precisione e di svariate bustine di plastica, materiali idonei al confezionamento e alla suddivisione della sostanza per essere spacciata.

Durante i primi controlli effettuati in strada dai Baschi Verdi, con l’ausilio delle unità cinofile delle Fiamme Gialle, il cagliaritano è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana, per un peso totale di 10,40 gr., oltre a una somma di denaro pari a 600 euro suddivisa in banconote da 50 euro.

La successiva perquisizione domiciliare in località Is Mirrionis ha consentito di rinvenire ulteriori 86,6 grammi di marijuana, occultati all’interno di un armadio e all’interno di un cassetto del bagno, e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto su conforme parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.