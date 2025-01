Nuova puntata dedicata alla Sardegna quella di ieri sera, il programma ora condotto da Stefano De Martino ottiene il boom di successi facendo schizzare gli ascolti alle stelle. Ogni puntata è seguita da milioni di italiani, appassionati per il gioco, per il conduttore e i concorrenti. E quelli di ieri, due giovani di 27 anni, di certo non sono passati inosservati. Alessandro e Andrea, uno poliziotto e l’altro carabiniere, umili, gentili, educati e con una giovane sorella sempre nel cuore, scomparsa purtroppo 5 anni fa.

La sorte aveva previsto per loro il pacco più ambito, quello da 300 mila euro, ma la fortuna, si sa, come arriva può andar via. Si può solo far affidamento al caso, un numero vale l’altro, il contenuto del pacco è ignoto sino alla fine, quindi la simpatia per il 3 ha fatto scartare il 2, il pacco iniziale, dove era nascosto il gran bottino. Di certo non vanno a casa senza nulla, 37 mila euro, oggi, fanno sempre più che comodo, hanno infatti accettato l’offerta proposta che non è di certo da umiliare.

Lato economico a parte, i gemelli sardi hanno riscosso tanto successo, applausi meritati e nuove amicizie per loro, che non dimenticheranno dopo la conclusione della loro avventura televisiva.