Spaccio di droga a Cagliari: padre e figlio arrestati dalla polizia

Spaccio di droga: arrestati padre e figlio dai Falchi della Squadra Mobile.

Nel pomeriggio di ieri, nel quartiere di San Michele a Cagliari, i Falchi della Squadra Mobile della Questura hanno proceduto all’arresto di due persone, padre e figlio, entrambi disoccupati e pregiudicati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’abitazione dei due uomini, uno dei quali già sottoposto a detenzione domiciliare per altri fatti, che risultavano già conosciuti agli operatori in quanto responsabili di episodi analoghi.

Nella tarda mattinata di ieri, i Falchi hanno deciso di intervenire e con un espediente sono riusciti ad entrare nell’abitazione dei due effettuando una perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultati in vari punti della casa, 410 gr. di hashish e 20 grammi di marijuana.

E’ stata sequestrata anche la somma contante di 825 euro ritenuta provento delle cessioni di droga.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, i due sono stati tratti in arresto e, dopo la redazione degli atti, d’intesa con il P.M. di turno, accompagnati presso il proprio domicilio a Cagliari in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.