Spaccio di cocaina nella pineta di Is Canaleddus a Quartu, arrestato un 37enne

Un 37enne di Quartu Sant’Elena è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini. L’arresto è avvenuto durante un servizio preventivo volto a contrastare lo spaccio di droga nei locali notturni della costa.

La scorsa notte, i carabinieri hanno pattugliato la costa per prevenire il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Giunti in località Is Canaleddus, hanno notato un insolito via vai nella pineta adiacente. Insospettiti, hanno seguito le persone che si spostavano dalla spiaggia, scoprendo rapidamente che l’attrattiva era lo smercio di cocaina. Durante un controllo, hanno trovato il 37enne in possesso di quasi 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Era presente anche un 38enne di San Giovanni Suergiu, che ha tentato di disperdere una dose di cocaina.

I due uomini sono stati immediatamente fermati, e la successiva perquisizione veicolare e domiciliare del 37enne ha portato alla scoperta di ulteriori tracce di cocaina, hashish e marijuana, oltre a una cospicua somma di denaro. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico.