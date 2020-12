Spaccio di cocaina e marijuana a Cagliari, arrestata imprenditrice cinese e un suo amico greco

Ieri sera a Cagliari, a conclusione di una breve indagine i carabinieri della Stazione di Stampace hanno tratto in arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 44enne imprenditrice cinese, residente a Cagliari, con precedenti denunce a carico e un suo amico 41enne greco, incensurato, anch’egli domiciliato a Cagliari. In realtà i carabinieri stavano cercando una persona resasi irreperibile e miravano ad altro ma, giunti nell’abitazione dei due, hanno eseguito una perquisizione domiciliare per la ricerca di quell’uomo, che ha consentito loro, invece, di rinvenire nella loro disponibilità: 5 flaconi di metadone, 0,55 grammi di cocaina, 9,50 grammi di marijuana in un’unica dose, nonché la somma contante di euro 751,30 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. E’ stato anche rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, gli strumenti per il confezionamento e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati, terminate le attività di verbalizzazione, su disposizione della Procura della Repubblica, sono stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari per la donna, mentre l’uomo veniva tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Via Nuoro, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.