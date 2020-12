Pula, il bar è troppo affollato: sanzionato il titolare

Ieri pomeriggio, a Pula, i carabinieri della locale Stazione hanno contestato una sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione di obblighi previsti in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19 a un 27enne pubblico esercente ed imprenditore del luogo, incensurato. Questi, nella propria qualità di titolare di un bar, alle 17:30 circa aveva consentito l’accesso nel proprio locale di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento sociale fra gli avventori, in violazione di quanto previsto da D.P.C.M. 3 novembre 2020, afferente le misure urgenti di contenimento contagio da covid-19. La Prefettura di Cagliari è stata informata di quanto avvenuto. Riuscire a regolamentare l’accesso è un po’ il problema di tutti gli esercenti pubblici e chi non si riesce ad organizzare rischia purtroppo sanzioni analoghe.