Alla guida senza patente perchè mai conseguita: denunciata 36enne a Macchiareddu

Stamattina a Decimomannu i carabinieri hanno denunciato per guida senza patente una 36enne, residente a Quartu S.Elena, disoccupata con precedenti denunce a carico.

La donna è stata controllata dai militari operanti nella zona industriale di “Macchiareddu”, alla guida di una Fiat 600 di proprietà di un’amica 51enne, residente a Capoterra. Fermata dalla pattuglia, alla richiesta dei documenti necessari per la circolazione stradale la donna non ha potuto esibire una patente di guida perché non l’aveva mai conseguita.

La situazione si è presentata chiarissima alle valutazioni dei due carabinieri. Il mezzo è stato sequestrato e la donna denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.