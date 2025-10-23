Nel pomeriggio di martedì gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, hanno ritenuto di procedere alla perquisizione domiciliare di un uomo sospettato di aver posto in essere una attività illecita all’interno della sua abitazione.

I sospetti degli operatori hanno avuto conferma quando hanno rinvenuto all’interno di diversi involucri 810 gr di marijuana, 4 gr di cocaina, la somma di 115 € suddivisa in banconote di piccolo taglio e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente come buste di plastica, bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il G.I.P., nell’udienza tenutasi mercoledì mattina, ha convalidato l’arresto senza applicazione di alcuna misura.