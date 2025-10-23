“Un fiore per ricordare”, che nelle scorse edizioni ha riscosso un significativo apprezzamento da parte della cittadinanza: in occasione delle giornate del 30 e 31 ottobre, che precedono la commemorazione dei defunti, “proponiamo nuovamente un gesto semplice ma carico di significato, fare in modo che anche le tombe rimaste senza visita ricevano un fiore, quale segno di rispetto e memoria per chi non ha più nessuno” spiegano i consiglieri di minoranza Maria Francesca Congiu, Alberto Corda, Andrea Massidda, Efisio Sanna che hanno avanazato la richiesta al sindaco Tomaso Locci e all’assessore di competenza Saverio De Roma.

“L’iniziativa prevede il coinvolgimento di fiorai, vivai, associazioni e cittadini, che su base volontaria potranno donare un fiore o una piantina. I fiori saranno raccolti presso l’ingresso del Cimitero di Monserrato per l’intera giornata, con la preziosa collaborazione dei responsabili del cimitero, ai quali rinnoviamo sin da ora il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata negli anni passati.

I fiori donati verranno poi distribuiti sulle tombe prive di visita, affinché nessuno venga dimenticato.

“Un fiore per ricordare” è un’iniziativa che parla alla coscienza civile della nostra comunità, richiamando i valori della solidarietà, della dignità e della memoria collettiva. Con il contributo di tutte le forze politiche e sociali, potremmo trasformarla in una tradizione condivisa e significativa per tutta la cittadinanza.

Ribadiamo la nostra piena disponibilità a un confronto per organizzare insieme, in maniera coordinata, l’edizione di quest’anno”.