Incendio di un compattatore a Villamar

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, una squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri è intervenuta nell’area industriale del territorio di Villamar per l’incendio di un container compattatore per la raccolta di rifiuti indifferenziati.

I Vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori, hanno spento le fiamme che si erano propagate all’interno tra i rifiuti, coinvolgendo l’intero container e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.